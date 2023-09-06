Премьер Эстонии заявляет, что ее муж завершил бизнес в россии

Премьер-министр Эстонии, Кая Каллас, на заседании антикоррупционного комитета парламента страны подчеркнула, что бизнес, связанный с ее мужем, прекратил свою деятельность в россии через месяц после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает ERR.
Встреча Каллас с членами комитета, который возглавляет Март Хельме, представитель партии EKRE, одной из ключевых политических оппозиционных сил Каи Каллас, прошла с эмоциональными оттенками.
Члены комитета, включая Хельме и Прийта Сибула из партии "Отечество", задавали Каллас вопросы о деталях займа, предоставленного ее мужу Арво Халлик. Каллас ответила, что подробности об использовании этих средств следует рассматривать в отчетности компании.
На вопрос о времени предоставления займа, она отреагировала с осторожностью, сказав, что это делала, чтобы избежать дополнительных обвинений во лжи.
Каллас также подчеркнула, что она уплатила налоги с процентов, полученных за предоставленный заем, и что до сих пор не получила обратно сумму в 22 тысячи евро, которую она предоставила фирме в 2023 году.
Март Хельме, представитель партии EKRE, выразил недовольство по поводу доходов Каи Каллас за последние пять лет, отметив, что они оказались ниже, чем сумма предоставленного займа в размере 350 тысяч евро. В ответ на это Каллас напомнила, что до своего вступления в политику она работала адвокатом и зарабатывала в девять раз больше.
В ходе обсуждения она также подчеркнула, что бизнес ее мужа нельзя считать "российским", так как он прекратил свою деятельность в россии вскоре после начала военных действий и затем помогал мажоритарному акционеру. Каллас выразила сомнение в том, можно ли называть это российским бизнесом, если нет клиентов из россии, не осуществляются там финансовые операции и не ведется коммерческая деятельность.
Она также подчеркнула, что узнала о ситуации только после того, как СМИ привлекли внимание к этой теме.
Члены комитета предложили Каллас еще раз предоставить декларацию по займу Novaria Consult и поделиться с ними декларацией о доходах за 2010 год.
В дополнение к этому однопартиец Каллас, Валдо Рандпере, член "Партии реформ", выразил критику в адрес работы комиссии по расследованию скандала и поднес вопросы о том, как Март Хельме зарабатывает свои средства, о времени его работы послом в россии и о его загородном доме в Сууре-Ляхтру.
Об этом сообщает ERR.
Встреча Каллас с членами комитета, который возглавляет Март Хельме, представитель партии EKRE, одной из ключевых политических оппозиционных сил Каи Каллас, прошла с эмоциональными оттенками.
Члены комитета, включая Хельме и Прийта Сибула из партии "Отечество", задавали Каллас вопросы о деталях займа, предоставленного ее мужу Арво Халлик. Каллас ответила, что подробности об использовании этих средств следует рассматривать в отчетности компании.
На вопрос о времени предоставления займа, она отреагировала с осторожностью, сказав, что это делала, чтобы избежать дополнительных обвинений во лжи.
Каллас также подчеркнула, что она уплатила налоги с процентов, полученных за предоставленный заем, и что до сих пор не получила обратно сумму в 22 тысячи евро, которую она предоставила фирме в 2023 году.
Март Хельме, представитель партии EKRE, выразил недовольство по поводу доходов Каи Каллас за последние пять лет, отметив, что они оказались ниже, чем сумма предоставленного займа в размере 350 тысяч евро. В ответ на это Каллас напомнила, что до своего вступления в политику она работала адвокатом и зарабатывала в девять раз больше.
В ходе обсуждения она также подчеркнула, что бизнес ее мужа нельзя считать "российским", так как он прекратил свою деятельность в россии вскоре после начала военных действий и затем помогал мажоритарному акционеру. Каллас выразила сомнение в том, можно ли называть это российским бизнесом, если нет клиентов из россии, не осуществляются там финансовые операции и не ведется коммерческая деятельность.
Она также подчеркнула, что узнала о ситуации только после того, как СМИ привлекли внимание к этой теме.
Члены комитета предложили Каллас еще раз предоставить декларацию по займу Novaria Consult и поделиться с ними декларацией о доходах за 2010 год.
В дополнение к этому однопартиец Каллас, Валдо Рандпере, член "Партии реформ", выразил критику в адрес работы комиссии по расследованию скандала и поднес вопросы о том, как Март Хельме зарабатывает свои средства, о времени его работы послом в россии и о его загородном доме в Сууре-Ляхтру.
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