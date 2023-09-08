Премьер Эстонии предложила соседним странам ввести совместное эмбарго против россии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила ввести совместное торговое эмбарго в отношении россии вместе с другими балтийскими соседями и Финляндией.
Об этом сообщает ERR.
Ежедневно из Эстонии в рф идут грузы с товарами, которые не подпадают под санкции, в частности с электроникой, оборудованием и пищевыми продуктами.
При этом министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что решение самой Эстонии существенно не изменит ситуацию, но станет ударом для эстонского бизнеса. Он добавил, что ограничение торговли следует обсудить с главами МИД Литвы, Латвии, Польши и Финляндии.
Глава правительства Каллас в свою очередь сказала, что соседние страны пока не поддержали предложение Эстонии. По ее словам, ключевым государством в этом вопросе является Финляндия.
Каллас добавила, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но пообещала это сделать.
Об этом сообщает ERR.
Ежедневно из Эстонии в рф идут грузы с товарами, которые не подпадают под санкции, в частности с электроникой, оборудованием и пищевыми продуктами.
При этом министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что решение самой Эстонии существенно не изменит ситуацию, но станет ударом для эстонского бизнеса. Он добавил, что ограничение торговли следует обсудить с главами МИД Литвы, Латвии, Польши и Финляндии.
Глава правительства Каллас в свою очередь сказала, что соседние страны пока не поддержали предложение Эстонии. По ее словам, ключевым государством в этом вопросе является Финляндия.
Каллас добавила, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но пообещала это сделать.
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