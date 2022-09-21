Премьер Эстонии отреагировала на "референдумы", которые намерена провести рф
08:44 21 сентября Киев, Украина
Российские "референдумы" на временно оккупированных частях Украины никогда не будут признаны, а ответом на них станет больше военной поддержки и больше санкций против рф.
Об этом во вторник, 20 сентября, в Twitter написала премьер-министр
Эстонии Кая Каллас.
"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон - это все Украина", - написала она.
Подобные действия будут иметь обратный эффект, отметила Каллас, и укрепят поддержку Украины.
"Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение россии к ответственности за ее преступления", - написала премьер Эстонии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии