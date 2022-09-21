Премьер Эстонии отреагировала на "референдумы", которые намерена провести рф

"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон - это все Украина", - написала она.