Прекращение Тайванем экспорта чипов грозит рф технологической катастрофой — инженер

08:18 03 июня Киев, Украина

Вчера, Министерство экономики Тайваня (MOEA) опубликовало список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в россию и беларусь

Речь идет о чипах с тактовой частотой более 25 МГц, а также оборудования для их изготовления.





По словам эксперта, сейчас чипы с частотой менее 25 МГц используются редко, так как даже детские игрушки «уже быстрее». Получилось, что со временем ограничения стали радикально жестче, поэтому прекращение экспорта чипов с такой частотой является технологической катастрофой.



Эксперт добавил, что сейчас из-за проблемы с чипами в россии практически полностью остановилась программа новых умных электросчетчиков, которые начинали выпускать миллионными тиражами. Также в новые автомобили разрешили не ставить системы GLONASS, потому что для нее больше нет чипов. По его словам, во всем российском телекоммуникационном оборудовании также стоят иностранные чипы. Как рассказал на анонимных условиях инженер, разработчик микросхем в аэрокосмической отрасли, требования Тайваня основаны на Вассенаарских соглашениях 1996 года об ограничении экспорта товаров двойного применения и фактически означают полный запрет экспорта всего современного. Он объяснил, что в 1996 году страны, подписавшие соглашения (в числе которых была и россия) хотели ограничить применение чипов в военных целях, даже если они для этого не предназначались.По словам эксперта, сейчас чипы с частотой менее 25 МГц используются редко, так как даже детские игрушки «уже быстрее». Получилось, что со временем ограничения стали радикально жестче, поэтому прекращение экспорта чипов с такой частотой является технологической катастрофой.Эксперт добавил, что сейчас из-за проблемы с чипами в россии практически полностью остановилась программа новых умных электросчетчиков, которые начинали выпускать миллионными тиражами. Также в новые автомобили разрешили не ставить системы GLONASS, потому что для нее больше нет чипов. По его словам, во всем российском телекоммуникационном оборудовании также стоят иностранные чипы.

Тайвань как физический производитель — это огромная потеря, но фактически с начала марта почти все зарубежные фабрики стали недоступны для российского производителя. Импорт в основном идет из Китая, вопрос только в том, получится ли произведенные на Тайване чипы через третьи руки экспортировать в россию. Сейчас есть конструкция «товары двойного назначения – конечный пользователь»: то есть тот, кто размещает заказ на фабрике, подписывает бумагу о том, что обязуется не поставлять конечную продукцию в страны, в которые нельзя. Я сам такую бумагу заполнял, там были списки стран, куда нельзя поставлять: россия, Северная Корея, Венесуэла. Еще был Huawei, потому что они отдельно под американскими санкциями», - рассказал инженер.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли россия заменить тайваньские чипы, эксперт упомянул китайские фабрики, однако они зависят от США.

«У Китая есть достаточно неплохие процессоры, они их в каком-то количестве производят. Микросхемы у Китая есть, их можно и нужно будет поставлять, вопрос лишь в том, что сегодня китайские фабрики зависят в той или иной степени от американских технологий, и Китай, который больше 10 лет ведет программу тотального импортозамещения с целью избавиться от американских технологий, все еще не сумел это сделать. Huawei за последние пару лет очень сильно потерял рынок мобильных телефонов, особенно топовых, потому что Штаты отключили их от тайваньских фабрик. (В 2020 году США запретили Huawei передавать разработки чипов на аутсорсинг тайваньской фабрике по производству микросхем TSMC). У них больше нет доступа к высоким технологиям, и они очень сильно просели. То, что они сейчас пытаются сделать сами — это техпроцессы (размер транзистора) в 45 нМ, в то время как тайваньская TSMC осваивает 4 нМ. Разница в площади чипа и потреблении электроэнергии почти в 10 раз отличается», - говорит эксперт.

При этом у Китая, по словам собеседника, есть и 14-нанометровые техпроцессы, однако они также зависимы от американских технологий.

«Если Штаты скажут китайским фабрикам: «Если вы будете сотрудничать с россией, то мы отключим вас от наших технологий», то китайские фабрики встанут. российский рынок для этих технологий на два порядка меньше американского рынка и сотрудничества с Западными странами», - сообщил инженер.

Инженер прокомментировал и информацию о том, что компания МЦСТ, которая является разработчиком российских процессоров «Эльбрус», переносит производство с Тайваня на российскую фабрику «Микрон». По его словам, эта новость означает, что с Китаем так и не смогли договориться после трех месяцев попыток: «Обычно китайцы не говорят прямо, что не будут помогать, а просто молчат или кормят обещаниями. В принципе сейчас в микроэлектронике катастрофа».



На Тайване новый «Эльбрус» разрабатывался на техпроцессе 7 нМ, в материковом Китае доступно производство на 14 нМ, а в россии — 90 нМ, что является уровнем 2002-2003 годов, подтвердил эксперт, добавив, что придется откатиться на этот уровень. Эксперт подчеркнул, что завод «Микрон» — единственный приспособленный к серийному производству микросхем, и ничего лучше 90 нМ на нем произвести не смогут. При этом до войны были ожидания, что заводу удастся купить оборудование для производства 28 нМ, однако после вторжения в Украину они «сильно заглохли».



