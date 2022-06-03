Прекращение Тайванем экспорта чипов грозит рф технологической катастрофой — инженер

Вчера, Министерство экономики Тайваня (MOEA) опубликовало список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в россию и беларусь
Речь идет о чипах с тактовой частотой более 25 МГц, а также оборудования для их изготовления.
Как рассказал на анонимных условиях инженер, разработчик микросхем в аэрокосмической отрасли, требования Тайваня основаны на Вассенаарских соглашениях 1996 года об ограничении экспорта товаров двойного применения и фактически означают полный запрет экспорта всего современного. Он объяснил, что в 1996 году страны, подписавшие соглашения (в числе которых была и россия) хотели ограничить применение чипов в военных целях, даже если они для этого не предназначались.
По словам эксперта, сейчас чипы с частотой менее 25 МГц используются редко, так как даже детские игрушки «уже быстрее». Получилось, что со временем ограничения стали радикально жестче, поэтому прекращение экспорта чипов с такой частотой является технологической катастрофой.
Эксперт добавил, что сейчас из-за проблемы с чипами в россии практически полностью остановилась программа новых умных электросчетчиков, которые начинали выпускать миллионными тиражами. Также в новые автомобили разрешили не ставить системы GLONASS, потому что для нее больше нет чипов. По его словам, во всем российском телекоммуникационном оборудовании также стоят иностранные чипы.
По словам эксперта, сейчас чипы с частотой менее 25 МГц используются редко, так как даже детские игрушки «уже быстрее». Получилось, что со временем ограничения стали радикально жестче, поэтому прекращение экспорта чипов с такой частотой является технологической катастрофой.
Эксперт добавил, что сейчас из-за проблемы с чипами в россии практически полностью остановилась программа новых умных электросчетчиков, которые начинали выпускать миллионными тиражами. Также в новые автомобили разрешили не ставить системы GLONASS, потому что для нее больше нет чипов. По его словам, во всем российском телекоммуникационном оборудовании также стоят иностранные чипы.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли россия заменить тайваньские чипы, эксперт упомянул китайские фабрики, однако они зависят от США.
При этом у Китая, по словам собеседника, есть и 14-нанометровые техпроцессы, однако они также зависимы от американских технологий.
Инженер прокомментировал и информацию о том, что компания МЦСТ, которая является разработчиком российских процессоров «Эльбрус», переносит производство с Тайваня на российскую фабрику «Микрон». По его словам, эта новость означает, что с Китаем так и не смогли договориться после трех месяцев попыток: «Обычно китайцы не говорят прямо, что не будут помогать, а просто молчат или кормят обещаниями. В принципе сейчас в микроэлектронике катастрофа».
На Тайване новый «Эльбрус» разрабатывался на техпроцессе 7 нМ, в материковом Китае доступно производство на 14 нМ, а в россии — 90 нМ, что является уровнем 2002-2003 годов, подтвердил эксперт, добавив, что придется откатиться на этот уровень. Эксперт подчеркнул, что завод «Микрон» — единственный приспособленный к серийному производству микросхем, и ничего лучше 90 нМ на нем произвести не смогут. При этом до войны были ожидания, что заводу удастся купить оборудование для производства 28 нМ, однако после вторжения в Украину они «сильно заглохли».
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