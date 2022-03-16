Предвыборные дебаты в США: новое правило

Чтобы дебаты не превращались в хаос, комиссия по президентским дебатам установила новое правило, согласно которому во время выступления одного кандидата, микрофон второго будет отключен.
Об этом идет речь в заявлении во вторник, 20 октября.
Таким образом в начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будет дано две минуты, чтобы ответить на вопрос. Во время этой части микрофон кандидата-оппонента будет отключен.
При этом уточняется, что во время открытой дискуссии будут работать микрофоны обоих кандидатов.
Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз.
При этом уточняется, что во время открытой дискуссии будут работать микрофоны обоих кандидатов.
Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз.
После первых дебатов Байден заявлял, что хочет, чтобы комиссия по дебатам изменила правила.
Между тем, предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах.
В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым".
Также он не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав к большему вниманию к вопросам внешней политики.
Среди тем, которые будут обсуждаться, согласно комиссии по дебатам - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.
В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым".
Также он не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав к большему вниманию к вопросам внешней политики.
Среди тем, которые будут обсуждаться, согласно комиссии по дебатам - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.
Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло раскритиковал новое правило:
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии