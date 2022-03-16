Предвыборные дебаты в США: новое правило

09:07 20 октября Киев, Украина

Чтобы дебаты не превращались в хаос, комиссия по президентским дебатам установила новое правило, согласно которому во время выступления одного кандидата, микрофон второго будет отключен.

Об этом идет речь в заявлении во вторник, 20 октября.

"В соответствии с согласованными правилами дебатов, каждый кандидат имеет две минуты непрерывного времени для выступления в начале каждого 15-минутного сегмента. Эти заявления делаются перед открытым обсуждением. Обе кампании на этой неделе снова подтвердили свое согласие с правилом непрерывных двух минут. Комиссия сообщает, что для обеспечения соблюдения этого правила, микрофон только одного кандидата будет включен, того, у кого будет право слова", - говорится в заявлении комиссии.





При этом уточняется, что во время открытой дискуссии будут работать микрофоны обоих кандидатов.



Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом



Таким образом в начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будет дано две минуты, чтобы ответить на вопрос. Во время этой части микрофон кандидата-оппонента будет отключен.При этом уточняется, что во время открытой дискуссии будут работать микрофоны обоих кандидатов.Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз.

После первых дебатов Байден заявлял, что хочет, чтобы комиссия по дебатам изменила правила.

"Я просто надеюсь, что есть способ, с помощью которого комиссия по дебатам сможет контролировать нашу способность отвечать на вопросы без перерывов", - сказал Байден на следующий день после первых дебатов.

Между тем, предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах.



В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым".



Также он не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав к большему вниманию к вопросам внешней политики.



Среди тем, которые будут обсуждаться, согласно комиссии по дебатам - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

"Мы настоятельно призываем вас пересмотреть эти темы", - написал Степьен в письме в комиссию.

Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло раскритиковал новое правило: