Представлен план действий по смягчению последствий роста цен на энергоносители в Европе

07:50 14 октября Киев, Украина

Европейская комиссия представила план действий по смягчению последствий роста цен на энергоносители в Европе, в него входят, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры.

"Приближается зима, и для многих счета за электроэнергию выше, чем за десятилетие. Мы видели рост цен на газ во всем мире, главным образом благодаря спросу в Азии", - отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время презентации плана.

По ее словам, в ЕС понимают "заимствования потребителей", а основной причиной стремительного роста цен считают последствия пандемии коронавируса.



План действий

Ожидается, что увеличившиеся более чем в три раза цены на газ в Европе, а также цены на нефть и уголь, отразятся на счетах потребителей уже в ближайшие месяцы. Спад цен на газ ожидается только в апреле 2022 года.



Брюссель видит долгосрочный путь для решения проблемы - использование возобновляемых источников энергии.



Среди краткосрочных мер противодействия кризису предусмотрены соцподдержка людей, которые не в состоянии заплатить за энергоносители, снижение налогов на них и усиление энергосотрудничества с другими странами, не входящими в Европейский союз.



В списке среднесрочных решений - улучшение эффективности системы хранилищ газа, облегчение доступа к хранилищам и возможность совместных закупок газа, с целью создания его запасов. Среди других мер - развитие систем накопления энергии.