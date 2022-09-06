Представлен план действий по смягчению последствий роста цен на энергоносители в Европе

Европейская комиссия представила план действий по смягчению последствий роста цен на энергоносители в Европе, в него входят, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры.
По ее словам, в ЕС понимают "заимствования потребителей", а основной причиной стремительного роста цен считают последствия пандемии коронавируса.
План действий
Ожидается, что увеличившиеся более чем в три раза цены на газ в Европе, а также цены на нефть и уголь, отразятся на счетах потребителей уже в ближайшие месяцы. Спад цен на газ ожидается только в апреле 2022 года.
Брюссель видит долгосрочный путь для решения проблемы - использование возобновляемых источников энергии.
Среди краткосрочных мер противодействия кризису предусмотрены соцподдержка людей, которые не в состоянии заплатить за энергоносители, снижение налогов на них и усиление энергосотрудничества с другими странами, не входящими в Европейский союз.
В списке среднесрочных решений - улучшение эффективности системы хранилищ газа, облегчение доступа к хранилищам и возможность совместных закупок газа, с целью создания его запасов. Среди других мер - развитие систем накопления энергии.
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