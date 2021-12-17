Представительнице британского парламента запретили ходить на работу с ребенком

07:10 26 Ноябрь Киев, Украина





Кризи своей деятельностью, среди прочего, поощряет британских матерей активнее участвовать в политике с помощью кампании под названием "This Mum Votes" ("Эта мама голосует").



После того, как депутат появилась с сыном в здании В Британии депутату Стелле Кризи запретили сидеть в Палате общин со своим трехмесячным сыном, сообщает BBC.Кризи своей деятельностью, среди прочего, поощряет британских матерей активнее участвовать в политике с помощью кампании под названием "This Mum Votes" ("Эта мама голосует").После того, как депутат появилась с сыном в здании парламента , она получила электронное письмо от личного секретаря председателя комитета по вопросам способов и средств Элеонор Лейнг, в котором говорилось, что поведение депутата не соответствует опубликованным в сентябре правилам.

"Вы не должны занимать свое место в зале в сопровождении ребенка, а также стоять в любом конце зала между секторами", - говорится в них.

Запрет содержался и в прошлых версиях правил, однако, как отмечают журналисты, на практике их не применяли.



После получения письма Кризи заявила, что "политика и воспитание должны сочетаться", а также напомнила, что раньше без проблем регулярно брала на работу сына, которого она еще кормит, а перед тем и дочь.

"У меня родился ребенок, но я не перестала пользоваться своим мозгом и способностью что-то делать", - сказала политик.

В защиту Кризи выступил, в частности, заместитель премьер-министра Доминик Рааб. Мужчина сказал, что политики должны быть уверены, что их профессия должна соответствовать современному миру, а именно – чтобы родители могли совмещать свою работу с семьей, когда им это нужно. По его словам, ребенок в зале, очевидно, не будет отвлекать его и не будет мешать выполнять свою работу, однако окончательное решение по этому поводу должны принять в Палате общин.



Кризи уже призвала депутатов пересмотреть новые правила и спросила руководство Палаты, что будет, если она будет продолжать брать сына на работу.



Это не первый случай в мире, когда женщин-политиков не пускают на работу или просят покинуть помещение госорганов из-за того, что они пришли с детьми. Недавно в Дании депутата парламента Пернилле Скипер попросили покинуть сессионный зал, ведь туда женщина пришла со своей 5-месячной дочерью.



Напомним, что в прошлом году влиятельное британское издание Financial Times внесло в свой список самых влиятельных женщин 2020 года всех работающих мам мира.