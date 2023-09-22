Представители западных стран отправляются в Индию для обсуждения ограничений на импорт российских алмазов

14:53 22 сентября Киев, Украина

Западные страны отправляют представителей в Индию для обсуждения потенциальных последствий любых ограничений G7 на импорт необработанных российских алмазов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных должностных лиц из администрации президента США Байдена.

"На следующей неделе состоится поездка в Индию, ряд стран собирается определенным образом проверить определенные элементы имплементации. Я думаю, что это будет очень важно для решений людей", - сказал чиновник.

Другое чиновник уточнил, что представители Соединенных Штатов и их союзников из группы G7, а также Бельгии поедут в Мумбаи и Сурат: города, где полируется около 80% алмазов в мире.



Как напоминает агентство, в Индии находится 90% мировой огранки и полировки редких драгоценных камней.

"План (санкционный - ред.) может изменить глобальную цепочку поставок алмазов, но реализация будет в значительной степени зависеть от Индии, в алмазной промышленности которой работают миллионы людей", - добавили в Reuters.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что Евросоюз начал готовить 12 пакет ограничительных мер против рф. Новые санкции могут быть представлены в октябре. Ожидается, что ограничения будут включать запрет на импорт алмазов из россии, о котором предварительно договорилась Группа семи. Да, механизм предполагает: