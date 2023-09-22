Представители западных стран отправляются в Индию для обсуждения ограничений на импорт российских алмазов

Западные страны отправляют представителей в Индию для обсуждения потенциальных последствий любых ограничений G7 на импорт необработанных российских алмазов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных должностных лиц из администрации президента США Байдена.
Другое чиновник уточнил, что представители Соединенных Штатов и их союзников из группы G7, а также Бельгии поедут в Мумбаи и Сурат: города, где полируется около 80% алмазов в мире.
Как напоминает агентство, в Индии находится 90% мировой огранки и полировки редких драгоценных камней.
Ранее, 18 сентября, сообщалось, что Евросоюз начал готовить 12 пакет ограничительных мер против рф. Новые санкции могут быть представлены в октябре. Ожидается, что ограничения будут включать запрет на импорт алмазов из россии, о котором предварительно договорилась Группа семи. Да, механизм предполагает:
- отслеживание необработанных алмазов;
- немедленное введение прямого эмбарго с 1 января;
- постепенное – косвенное эмбарго.
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