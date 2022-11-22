Представителей россии не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

10:51 22 ноября Киев, Украина

Представителей российских властей не пригласили на ежегодную конференцию в Мюнхене по безопасности, которая состоится в феврале 2023 года.

"российские чиновники не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023 года. Мы не дадим им площадку для их пропаганды. Мы хотим обсудить будущее россии с лидерами российской оппозиции и изгнанниками - их голоса должны быть услышаны и усилены", - написал глава Мюнхенской конференции Кристоф Гойсен.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно с 1962 года в Мюнхене. До 1993 года называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.



Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции принимают участие представители Украины, россии и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.



Выступление российского президента владимира путина на 43-й Мюнхенской конференции 2007 года вызвало большой резонанс в обществе. Тогда он подверг критике США и их союзников за "попытку утвердить однополярный мир", расширить НАТО, что "создает угрозу россии".



18 февраля 2022 года Мюнхенская конференция впервые за два года проходила в офлайн-режиме. Лидеры стран обсудили основные вопросы, среди которых ключевой стала ситуация безопасности вокруг Украины, эскалация ситуации и вероятное вторжение со стороны российской федерации. 19 февраля на нем выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Путин приглашение на Мюнхенскую конференцию не принял.