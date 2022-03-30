Представителей беларуси и россии попросили не приезжать на церемонию памяти жертв Бухенвальда

14:05 30 марта Киев, Украина





Причиной тому стала гибель узника Бухенвальда, 96-летнего Бориса Романченко в результате обстрела российскими войсками Харькова. Официальные делегации России и Беларуси попросили не приезжать на памятные мероприятия, посвященные освобождению концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттель, которые пройдут 10 апреля. Об этом сообщил организатор церемонии фонд «Мемориалы Бухенвальда и Миттельбау-Дора».Причиной тому стала гибель узника Бухенвальда, 96-летнего Бориса Романченко в результате обстрела российскими войсками Харькова.

«После насильственной смерти бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко во время нападения россиян на Харьков присутствие официальных представителей правительств России и Беларуси на мероприятии в честь 77-й годовщины освобождения было бы неприемлемым», — говорится в сообщении.

Посольства России и Беларуси в Германии проинформировали, что их присутствие на мероприятии будет нежелательным. Это не касается бывших узников концлагерей, которые проживают на территории бывшего СССР.