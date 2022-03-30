Представителей беларуси и россии попросили не приезжать на церемонию памяти жертв Бухенвальда

Официальные делегации России и Беларуси попросили не приезжать на памятные мероприятия, посвященные освобождению концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттель, которые пройдут 10 апреля. Об этом сообщил организатор церемонии фонд «Мемориалы Бухенвальда и Миттельбау-Дора».
Причиной тому стала гибель узника Бухенвальда, 96-летнего Бориса Романченко в результате обстрела российскими войсками Харькова.
Причиной тому стала гибель узника Бухенвальда, 96-летнего Бориса Романченко в результате обстрела российскими войсками Харькова.
Посольства России и Беларуси в Германии проинформировали, что их присутствие на мероприятии будет нежелательным. Это не касается бывших узников концлагерей, которые проживают на территории бывшего СССР.
Напомним, 21 марта в Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко. Квартира мужчины и весь этаж сгорели дотла. Романченко жил на Северной Салтовке — в районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам российских оккупантов.
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