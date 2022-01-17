Представитель России Мария Захарова оскандалилась из-за поста в Facebook

20:20 07 Сентябрь Киев, Украина

Представитель МИД России Мария Захарова оказалась в центре скандала из-за нелепых комментариев в адрес президента Сербии.

Фотографию сидящего перед Трампом Вучича Захарова сопроводила кадром из фильма, где героиня сидит “нога на ногу”, подписав, что именно так нужно было сидеть в данной ситуации.

Пост представителя МИД раскритиковали в комментариях – Захарову обвинили в подрыве отношений Москвы с фактически единственным союзным государством в Европе и профнепригодности. Публикация также вызвала резкую реакцию в Сербии.



В защиту Вучича выступил Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Министр обороны Сербии Александар Вулин также раскритиковал пост Захаровой.



На сегодня Сербия является фактически единственным союзником России в Европе. Белград традиционно воспринимает Москву как важного геополитического союзника. По данным из открытых источников, с 2002 по 2014 годы размер российских инвестиций (в основном нефтегазовыми компаниями) в Сербию составил около 3 млрд долларов. После российской агрессии в Украине Сербия не стала вводить санкции против РФ. В апреле прошлого года президент Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России и не вступит в НАТО.



На сравнение Захаровой отреагировал сам Вучич. В интервью сербскому радио Pink он заявил о проявленных спикером МИД РФ “примитивизме и пошлости”, а также о ее работодателях.



Напомним, сербские и косовские лидеры встретились на прошлой неделе в Вашингтоне в рамках диалога при посредничестве США, где они достигли исторической вехи – согласились нормализовать экономические связи.