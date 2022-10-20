Представитель минобороны рф в прямом эфире случайно выдал правду об иранских дронах

14:48 20 октября Киев, Украина

Директор Центра анализа стратегий и технологий и член общественного совета при минобороны рф Руслан Пухов в эфире программы РБК попросил ведущих не заострять внимание на беспилотниках из Ирана, поскольку «это классика историй — жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают».

Пухов проговорился про иранские дроны , видимо, думая, что видео с ним еще не идет в эфир, а звук отключен.

На его слова ведущая с понимаемой интонацией произносит "Руслан Николаевич", видимо, торопясь его остановить и давая понять, что он сказал это в прямом эфире.

Эфир был 19 октября. На сайте РБК нет этого выпуска, но The Insider нашел его в кэше поисковик.