Алиев не может забыть решение французского сената и предлагает вместо Карабаха передать Армении Марсель

После того, как Сенат Франции проголосовал за признание независимости Карабаха, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил исключить Францию из Минской группы, теперь он предлагает передать Марсель в дар армянам.
Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 1 декабря.
Так, Алиев задался вопросом, какое отношение парламент Франции имеет к ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Так, Алиев задался вопросом, какое отношение парламент Франции имеет к ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Азербайджанский президент также заявил, что термин "нагорно-карабахский конфликт" уже остался в прошлом, и употреблять его стоит, только лишь говоря об истории.
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