Алиев не может забыть решение французского сената и предлагает вместо Карабаха передать Армении Марсель

17:01 01 декабря Киев, Украина

После того, как Сенат Франции проголосовал за признание независимости Карабаха, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил исключить Францию из Минской группы, теперь он предлагает передать Марсель в дар армянам.

Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 1 декабря.



Так, Алиев задался вопросом, какое отношение парламент Франции имеет к ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", – сказал Алиев.

Азербайджанский президент также заявил, что термин "нагорно-карабахский конфликт" уже остался в прошлом, и употреблять его стоит, только лишь говоря об истории.