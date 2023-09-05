Правящая партия обвиняет президента Грузии в нарушении Конституции страны

17:59 30 августа Киев, Украина





Об этом сообщает "Эхо Кавказа".



По словам главы фракции "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, Саломе Зурабишвили отправляется в зарубежный визит без одобрения правительства.



Ранее в администрации президента Грузии заявили, что Зурабишвили 31 августа проведет в Берлине встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет президента Грузии Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции страны.Об этом сообщает "Эхо Кавказа".По словам главы фракции "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, Саломе Зурабишвили отправляется в зарубежный визит без одобрения правительства.Ранее в администрации президента Грузии заявили, что Зурабишвили 31 августа проведет в Берлине встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Саломе Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз", – говорилось в сообщении.

Мамука Мдинарадзе считает, что последнее выступление президента Грузии с трибуны парламента было направлено против евроинтеграции страны. Заявления Мдинарадзе в администрации президента и правительства пока не комментировались.



Зарубежные визиты президента Грузии Саломе Зурабишвили уже становились причиной противостояния администрации президента и правительства. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе даже говорил, что Зурабишвили могут запретить поездки в Европу.



Согласно конституции Грузии, президент страны осуществляет представительские полномочия по внешним отношениям с согласия правительства.