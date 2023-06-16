Правящая партия Грузии заявила, что не будет согласовывать политику с Евросоюзом

17:16 30 мая Киев, Украина

Партия, находящаяся у власти в Грузии - "Грузинская мечта", не собирается согласовывать политику своей страны с внешнеполитической линией Европейского союза до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом ЕС.

Такое заявление было сделано генеральным секретарем политической силы и мэром Тбилиси, Каха Каладзе.
 
Он подчеркнул, что Грузия не принимает участия в санкциях, и вопрос о целесообразности авиасообщения с россией будет рассмотрен после присоединения Грузии к Евросоюзу. Эту информацию сообщает онлайн-издание "Грузия Онлайн".
 
"На данный момент Грузия не является членом ЕС. Мы являемся независимой и суверенной страной, которая стремится присоединиться к Европе и желает интеграции в ЕС. Когда мы получим статус полноправного члена Евросоюза, мы, конечно же, будем принимать решения, соответствующие общим интересам", - отметил он.