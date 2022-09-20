Правозащитника Владимира Осечкина, разоблачающего вербовку заключенных рф на войну, пытались застрелить агенты фсб

15:25 20 сентября Киев, Украина

Основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина, разоблачающего пытки в тюрьмах и вербовку осужденных на войну с Украиной, пытались застрелить агенты фсб.





Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.





О готовящемся покушении Осечкина предупредил болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, но преступнику всё равно удалось обстрелять дом правозащитника

Инцидент с попыткой ликвидации правозащитника произошел, по его словам, неделю назад в городе Биарриц. В этом населенном пункте немалым количеством недвижимости владеет семья владимира путина .



Так, например, там расположена вилла, принадлежащая одной из дочерей российского президента Екатерине Тихоновой, а также дом, принадлежащий бывшей жене Путина Людмиле .

“Человек, тесно связанный с фсб и организованной преступностью, уехал из россии в сторону Биаррица. Меня уговорили буквально на два дня эвакуировать и уехать, хотя я не хотел, хотел поймать их здесь. Но мы поехали в горы на выходные, я настоял, чтобы мы вернулись после уик-энда”, – рассказывает Осечкин.

В вечер покушения семья правозащитника сначала поехала в театр, а когда вернулась домой, где и произошло покушение

“Приехали дети с женой, мы приготовили ужин, и я помню – несу тарелки ставить детям и боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка движется в мою сторону через перила террасы. Поскольку мы проходили специальную подготовку, нас предупреждали, чтобы мы не откладывали и не ждали, пока нас срежут. Здесь у нас отключился свет, дети на пол – дети с женой около часа провели в одной из защищенных комнат”, - рассказал Осечкин.

По словам Осечкина, правоохранители во Франции начали расследование.

фсб в очередной раз доказывает, что они работают не на защиту населения, а на устранение неугодных. Убийство Политковской и Немцова, отравление Навального, Быкова и Кара-Мурзы так и остаются нерасследованными.



Потому что так и на себя выйти можно. Вот что значит террористы у власти!