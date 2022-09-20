Правозащитника Владимира Осечкина, разоблачающего вербовку заключенных рф на войну, пытались застрелить агенты фсб

Основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина, разоблачающего пытки в тюрьмах и вербовку осужденных на войну с Украиной, пытались застрелить агенты фсб.
Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.
О готовящемся покушении Осечкина предупредил болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, но преступнику всё равно удалось обстрелять дом правозащитника.
Инцидент с попыткой ликвидации правозащитника произошел, по его словам, неделю назад в городе Биарриц. В этом населенном пункте немалым количеством недвижимости владеет семья владимира путина .
Так, например, там расположена вилла, принадлежащая одной из дочерей российского президента Екатерине Тихоновой, а также дом, принадлежащий бывшей жене Путина Людмиле .
Так, например, там расположена вилла, принадлежащая одной из дочерей российского президента Екатерине Тихоновой, а также дом, принадлежащий бывшей жене Путина Людмиле .
В вечер покушения семья правозащитника сначала поехала в театр, а когда вернулась домой, где и произошло покушение.
По словам Осечкина, правоохранители во Франции начали расследование.
фсб в очередной раз доказывает, что они работают не на защиту населения, а на устранение неугодных. Убийство Политковской и Немцова, отравление Навального, Быкова и Кара-Мурзы так и остаются нерасследованными.
Потому что так и на себя выйти можно. Вот что значит террористы у власти!
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