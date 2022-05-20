Право на смерть: в Испании разрешили эвтаназию

12:27 18 декабря Киев, Украина

Конгресс депутатов Испании одобрил эвтаназию, она станет одной из услуг, предоставляемых Национальной системой здравоохранения Испании, но только для своих граждан.



Проект закона "о праве на эвтаназию" поддержали 198 депутатов, против проголосовали – 138, и еще двое – воздержались.



Согласно документу, запросить эту процедуру эвтаназии сможет совершеннолетний гражданин королевства или человек имеющий вид на жительство в Испании. Причем решение об эвтаназии может принять только сам больной.



От решившегося на самоубийство потребуется подтвердить свои намерения не менее четырех раз, причем каждая из четырех заявок на эвтаназию будет рассмотрена отдельно, специальной комиссией. При этом, кандидат будет иметь право в любой момент отозвать свое заявление или попросить об отсрочке.



Как отмечается в документе, закон был разработан с целью регулирования права на добровольное лишение себя жизни для неизлечимо больных людей или граждан, страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности излечения или улучшения.

"Как общество мы не можем оставаться безучастными перед лицом невыносимых страданий некоторых людей. Мы знаем, что в некоторых случаях, чтобы умереть достойно, необходима профессиональная помощь", – отметил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Политик подчеркнул, что неизлечимо больные люди, которые испытывают страдания, имеют "право на помощь в смерти".