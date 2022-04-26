Право на работу: между израильскими ТЦ устроят лотерею

Завтра, 27 ноября правительство Израиля запускает пилотный проект на время карантинных ограничений, приняв участие в "лотерее" Торговые центры счастливчики смогут работать во время карантина.
Всего в стране должны возобновить работу 15 магазинов. В первую очередь перезапустят работу ТРЦ Azrieli Ltd. и Melisron Ltd.
Об этом сообщает Israelinfo.
Розыгрыш "счастливых разрешений" будет проведен при участии министерств финансов, экономики и здравоохранения. Такие правила работы продлятся до 6 декабря.
Подобный эксперимент власти Израиля проведут и с музеями. Точно откроются "Мадатек" в Хайфе, Музей Израиля, Тель-Авивский художественный музей и Музей Эрец-Исраэль.
Еще три музея должны будут выиграть очередь на открытие в лотерее, организованной Министерством культуры и спорта.
Розыгрыш "счастливых разрешений" будет проведен при участии министерств финансов, экономики и здравоохранения. Такие правила работы продлятся до 6 декабря.
Подобный эксперимент власти Израиля проведут и с музеями. Точно откроются "Мадатек" в Хайфе, Музей Израиля, Тель-Авивский художественный музей и Музей Эрец-Исраэль.
Еще три музея должны будут выиграть очередь на открытие в лотерее, организованной Министерством культуры и спорта.
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