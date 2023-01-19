Правительство Великобритании запретит конверсионную терапию для трансгендерных людей

08:31 19 января Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



В правительстве сообщили, что новый закон о запрете всех форм конверсионной терапии в Англии и Уэльсе будет включать практики, направленные и на трансгендерных людей. Запрет ставит вне закона попытки изменить чью-либо сексуальность или гендерную идентичность.



Министр культуры Мишель Донелан заявила, что законопроект будет принят в скором времени и будет “защищать всех, кто стал мишенью из-за своей сексуальности или гендерной идентичности”. Новый закон запретит все попытки изменить чью-то сексуальность или гендерную идентичность.



Отмечается, что ранее правительство не планировало включать в законопроект запрет конверсионной терапии трансгендеров. Британские чиновники объяснили это тем, что конверсионная терапия для транслюдей слишком сложна и ее запрет следует рассматривать отдельно.



Также в правительстве опасались, что запрет может иметь "непредсказуемые последствия", которые могут повлиять на учителей, родителей и терапевтов, помогающих детям, исследующим свою гендерную идентичность.



BBC пишет, что пока точно неизвестно, насколько конверсионная терапия распространена в Британии, но 5% из 108 тысяч человек, ответивших на общебританский опрос в 2018 году, сказали, что им предлагали определенную форму подобной терапии, в то время как 2% прошли ее. Среди респондентов-трансгендеров 8% сказали, что им предлагали конверсионную терапию, а 4% сказали, что они проходили.



Власти Великобритании еще в 2021 году заявляли о намерении запретить конверсионную терапию. Кроме того, правительство собиралось исследовать масштабы конверсионной терапии и опыт жертв этой практики. В Великобритании будет принят новый закон , запрещающий конверсионную терапию для трансгендерных людей. Ранее этот запрет касался только терапии геев и бисексуалов.Об этом сообщает BBC.В правительстве сообщили, что новый закон о запрете всех форм конверсионной терапии в Англии и Уэльсе будет включать практики, направленные и на трансгендерных людей. Запрет ставит вне закона попытки изменить чью-либо сексуальность или гендерную идентичность.Министр культуры Мишель Донелан заявила, что законопроект будет принят в скором времени и будет “защищать всех, кто стал мишенью из-за своей сексуальности или гендерной идентичности”. Новый закон запретит все попытки изменить чью-то сексуальность или гендерную идентичность.Отмечается, что ранее правительство не планировало включать в законопроект запрет конверсионной терапии трансгендеров. Британские чиновники объяснили это тем, что конверсионная терапия для транслюдей слишком сложна и ее запрет следует рассматривать отдельно.Также в правительстве опасались, что запрет может иметь "непредсказуемые последствия", которые могут повлиять на учителей, родителей и терапевтов, помогающих детям, исследующим свою гендерную идентичность.BBC пишет, что пока точно неизвестно, насколько конверсионная терапия распространена в Британии, но 5% из 108 тысяч человек, ответивших на общебританский опрос в 2018 году, сказали, что им предлагали определенную форму подобной терапии, в то время как 2% прошли ее. Среди респондентов-трансгендеров 8% сказали, что им предлагали конверсионную терапию, а 4% сказали, что они проходили.Власти Великобритании еще в 2021 году заявляли о намерении запретить конверсионную терапию. Кроме того, правительство собиралось исследовать масштабы конверсионной терапии и опыт жертв этой практики.

Конверсионная терапия — иногда называемая терапией «лечения геев» — пытается подавить чью-то сексуальную ориентацию или остановить идентификацию пола, отличного от пола, записанного при рождении.



Это может включать разговорную терапию и молитву, но более крайние формы могут включать экзорцизм, физическое насилие и лишение пищи.