Правительство Турции отказалось от российской вакцины

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Турция приняла решение отказаться от покупки вакцины против COVID-19, произведенной в РФ, ввиду несоответствия условиям проведения “надлежащих лабораторных исследований”.
Об этом Фахреттин Коджа сообщил турецкому изданию Haberturk.
Согласно статистике ВОЗ — в Турции 838 895 случаев заболевания, 15 103 человек — погибли.
Власти Турции начнут вакцинацию от коронавируса, как передавало издание Daily Sabah, 11 декабря. Для этого будут использовать китайскую вакцину.
Власти Турции начнут вакцинацию от коронавируса, как передавало издание Daily Sabah, 11 декабря. Для этого будут использовать китайскую вакцину.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии