Правительство Турции отказалось от российской вакцины

17:01 09 декабря Киев, Украина

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Турция приняла решение отказаться от покупки вакцины против COVID-19, произведенной в РФ, ввиду несоответствия условиям проведения “надлежащих лабораторных исследований”.
 
Об этом Фахреттин Коджа сообщил турецкому изданию Haberturk.
“Россия не сумела выполнить (эти условия). Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование”, — объяснил Фахреттин Коджа.
 Согласно статистике ВОЗ — в Турции 838 895 случаев заболевания, 15 103 человек — погибли.

Власти Турции начнут вакцинацию от коронавируса, как передавало издание Daily Sabah, 11 декабря. Для этого будут использовать китайскую вакцину.