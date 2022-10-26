Правительство Польши признало рф террористическим режимом

Польский сенат единогласно согласовал документ о признании россии террористическим режимом. Соответствующий документ разработала группа сенаторов.
Об этом сообщает пресс-служба сената в среду, 26 октября.
Об этом сообщает пресс-служба сената в среду, 26 октября.
В документе осуждается российская агрессия в отношении Украины. В частности, там указано, что Украина на сегодняшний день является страной, которая защищает демократию и свободу. В то же время рф прибегает к террористическим методам, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы.
В польском сенате обращают внимание, что глава кремля владимир путин и его окружение "вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов".
Польские парламентарии также призвали другие страны сделать аналогичные шаги в отношении россии.
В польском сенате обращают внимание, что глава кремля владимир путин и его окружение "вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов".
Польские парламентарии также призвали другие страны сделать аналогичные шаги в отношении россии.
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