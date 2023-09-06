Правительство Нидерландов просит создать 97 тысяч мест для приема украинских беженцев

Правительство Нидерландов обратилось к муниципалитетам с просьбой создать дополнительные приемные места для украинских беженцев. Согласно информации, опубликованной в газете De Telegraaf, необходимо подготовить 97 тысяч таких мест к 1 февраля следующего года.
Государственный секретарь министерства юстиции и безопасности Нидерландов, Эрик ван дер Бург, подчеркнул в своем обращении к мэрам регионов, что поток беженцев из Украины продолжает расти, и нет признаков изменения ситуации в ближайшем будущем. Прогнозируется, что к концу текущего года число украинских беженцев достигнет более 104,4 тысяч.
На предыдущей неделе мэры пообещали создать 90 тысяч приемных мест на заседании Совета безопасности. В настоящее время таких мест более чем 81 000, но председатель Совета Безопасности, Воутер Колфф, указал на возможную необходимость дополнительных мест для украинцев.
Государственный секретарь министерства юстиции и безопасности Нидерландов, Эрик ван дер Бург, подчеркнул в своем обращении к мэрам регионов, что поток беженцев из Украины продолжает расти, и нет признаков изменения ситуации в ближайшем будущем. Прогнозируется, что к концу текущего года число украинских беженцев достигнет более 104,4 тысяч.
На предыдущей неделе мэры пообещали создать 90 тысяч приемных мест на заседании Совета безопасности. В настоящее время таких мест более чем 81 000, но председатель Совета Безопасности, Воутер Колфф, указал на возможную необходимость дополнительных мест для украинцев.
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