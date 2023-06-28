Правительство Молдовы выходит из Конвенции о МПА СНГ

На заседании в среду правительство Молдовы приняло решение о разрыве Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ (МПА СНГ), сообщают росСМИ.
Проект закона, утвержденный правительством, указывает, что из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года невозможно выполнение основных задач Содружества, включая защиту прав и свобод человека, мониторинг развития демократии и избирательного процесса, а также борьбу с угрозами и вызовами безопасности, в связи с "противоположным мнением" некоторых членов организации.
По мнению авторов проекта, выход Молдовы из СНГ не причинит негативных последствий для страны. Кроме того, не выявлено никаких негативных последствий в отношениях с другими участниками организации и третьими сторонами.
Представители Молдовы подчеркнули, что МПА СНГ не способствовала решению реальных проблем страны. В качестве примера был упомянут конфликт в Приднестровье.
Помимо этого, молдавское правительство также одобрило проект закона о прекращении Соглашения о взаимодействии в случае предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках СНГ.
Проект закона, утвержденный правительством, указывает, что из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года невозможно выполнение основных задач Содружества, включая защиту прав и свобод человека, мониторинг развития демократии и избирательного процесса, а также борьбу с угрозами и вызовами безопасности, в связи с "противоположным мнением" некоторых членов организации.
По мнению авторов проекта, выход Молдовы из СНГ не причинит негативных последствий для страны. Кроме того, не выявлено никаких негативных последствий в отношениях с другими участниками организации и третьими сторонами.
Представители Молдовы подчеркнули, что МПА СНГ не способствовала решению реальных проблем страны. В качестве примера был упомянут конфликт в Приднестровье.
Помимо этого, молдавское правительство также одобрило проект закона о прекращении Соглашения о взаимодействии в случае предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках СНГ.
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