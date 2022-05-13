Правительство Латвии ввело режим ЧС на границе с Беларусью 

17:07 10 августа Киев, Украина

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, правительство Латвии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в приграничных краях.

Об этом сообщила глава латвийского МВД Мария Голубева в Twitter во вторник, 10 августа.

"Правительство приняло решение о введении режим чрезвычайной ситуации на границе. Укрепление границы начинается немедленно. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в приграничных Краславском и Аугшдаугавском краях.", – написала Голубева.

За последние четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек – это в семь раз больше количества задержанных нарушителей восточной границы за весь прошлый год.



Министерство внутренних дел Латвии приняло решение направить в Даугавпилс спецназ Видземской роты, который базируется в Смилтене.



Напомним, с начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тысяч нелегалов из Азии и Африки. Это в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Литва и ЕС обвиняют Минск в потворстве нелегальной иммиграции. В Беларуси отвергают обвинения.