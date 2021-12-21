Правительство Китая заставило AMAZON удалить отзывы на книгу Си Цзиньпина

20:04 21 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.



Это произошло около двух лет назад, но не было освещено публично, пока Reuters не опубликовал "специальный отчет" на прошлой неделе.



По словам одного из неизвестных, связанных с инцидентом, официальный приказ с требованием удалить рецензии опубликовали из-за негативных отзывов.



Этот шаг был частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы Amazon мог продолжать вести бизнес в наиболее густонаселенной стране мира, где есть значительное пространство для развития. До 2018 года компания получала все большее количество запросов от Amazon .cn удалил с сайта все комментарии и рецензии на книгу генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина "О государственном управлении в Китае" после того, как Пекин издал приказ с требованием об удалении.Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.Это произошло около двух лет назад, но не было освещено публично, пока Reuters не опубликовал "специальный отчет" на прошлой неделе.По словам одного из неизвестных, связанных с инцидентом, официальный приказ с требованием удалить рецензии опубликовали из-за негативных отзывов.Этот шаг был частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы Amazon мог продолжать вести бизнес в наиболее густонаселенной стране мира, где есть значительное пространство для развития. До 2018 года компания получала все большее количество запросов от (китайских) надзорных органов относительно удаления определенного контента, преимущественно политически уязвимого, согласно документу внутреннего брифинга, на который ссылается Reuters.

"Amazon придерживается всех соответствующих законов и правил, где бы мы ни работали, и Китай не является исключением", - сказал пресс-секретарь компании.

Известно, что рецензии на книгу Си Цзиньпина заблокированы только на китайском веб-сайте Amazon. На общем сайте Amazon.com "О государственном управлении в Китае" получила 74% пятизвездочных отзывов.