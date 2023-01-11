Правительство Канады ввело санкции против четырех должностных лиц Шри-Ланки

10:21 11 января Киев, Украина

Канадские санкции вводятся против госслужащих, ответственных за грубые и систематические нарушения прав человека во время вооруженного конфликта на Шри-Ланкекоторый происходил между 1983 и 2009 годами.



Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады.



В целом санкции были введены против четырех должностных лиц, в том числе бывших президентов Готабаи Раяпаксы и Магинды Раяпаксы. Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживают, а им самим закрывается въезд в страну.

“Несмотря на постоянные призывы Канады и международного сообщества к ответственности, правительство Шри-Ланки сделало мало существенных и конкретных шагов для соблюдения своих обязательств по правам человека. Это препятствует прогрессу в достижении справедливости для пострадавших людей и вредит миру и примирению”, – отметили в канадском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "жертвы грубых нарушений прав человека заслуживают справедливости".