Правительство Германии разрешило передать Украине танки Leopard 1

15:04 03 февраля Киев, Украина

Правительство Германии одобрило поставки Украине боевых танков Leopard 1. 3 февраля правительство предоставило экспортную лицензию на поставку более старых основных боевых танков Leopard 1.

Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт, не сообщая никаких подробностей, пишет DW. Поставки танков с промышленных складов могут быть осуществлены, как только эти танки отремонтируют.

Есть трудности с нужными для танков 105-миллиметровыми боеприпасами. У Бразилии большие запасы таких боеприпасов, но правительство президента Лула да Силвы пока отказывается передать их Украине.

По данным журналистов, решение правительства касалось 29-ти Leopard 1, находившихся на хранении у военного производителя.

Впервые поступив на вооружение в 1960-х годах, Leopard 1 является предшественником более усовершенствованного Leopard 2, широко используемого армиями по всей Европе.

Ранее правительство Германии решило отправить в Украину 14 современных основных боевых танков Leopard 2 из составов Бундесвера.