Правительство Германии разрешило передать Украине танки Leopard 1

Правительство Германии одобрило поставки Украине боевых танков Leopard 1. 3 февраля правительство предоставило экспортную лицензию на поставку более старых основных боевых танков Leopard 1.
Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт, не сообщая никаких подробностей, пишет DW. Поставки танков с промышленных складов могут быть осуществлены, как только эти танки отремонтируют.
Есть трудности с нужными для танков 105-миллиметровыми боеприпасами. У Бразилии большие запасы таких боеприпасов, но правительство президента Лула да Силвы пока отказывается передать их Украине.
По данным журналистов, решение правительства касалось 29-ти Leopard 1, находившихся на хранении у военного производителя.
Впервые поступив на вооружение в 1960-х годах, Leopard 1 является предшественником более усовершенствованного Leopard 2, широко используемого армиями по всей Европе.
Ранее правительство Германии решило отправить в Украину 14 современных основных боевых танков Leopard 2 из составов Бундесвера.
Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт, не сообщая никаких подробностей, пишет DW. Поставки танков с промышленных складов могут быть осуществлены, как только эти танки отремонтируют.
Есть трудности с нужными для танков 105-миллиметровыми боеприпасами. У Бразилии большие запасы таких боеприпасов, но правительство президента Лула да Силвы пока отказывается передать их Украине.
По данным журналистов, решение правительства касалось 29-ти Leopard 1, находившихся на хранении у военного производителя.
Впервые поступив на вооружение в 1960-х годах, Leopard 1 является предшественником более усовершенствованного Leopard 2, широко используемого армиями по всей Европе.
Ранее правительство Германии решило отправить в Украину 14 современных основных боевых танков Leopard 2 из составов Бундесвера.
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