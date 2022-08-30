Правительство Германии опровергло сообщение об отсрочке закрытия АЭС

12:10 17 августа Киев, Украина

Правительство Германии опровергло сообщение СМИ о трех атомных электростанций.

Об этом пишет Reuters



/>АЭС должны быть закрыты к концу года в соответствии с законодательством, введенным правительством бывшего канцлера Ангелы Меркель после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году.



Но в Германии идут интенсивные дебаты о том, не стоит ли продолжить их работу, учитывая возможный энергетический кризис этой зимой после сокращения поставок российского газа.



Электростанции, которыми управляют E.ON, RWE и EnBW, производят около 6% электроэнергии в стране.



Ранее, ссылаясь на неназванных официальных лиц, The Wall Street Journal сообщило, что правительство Германии решило оставить АЭС в рабочем состоянии после конца этого года.