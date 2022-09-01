Правительство ФРГ готово к обсуждению "визового бана" для россии

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала готовность к компромиссу в европейских дебатах по вопросу о предоставлении гражданам рф туристических виз для въезда в Шенгенскую зону. Об этом Бербок заявила в пятницу, 26 августа, в Копенгагене в ходе беседе с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремления всех сторон, отметила Бербок.

При этом, по ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в россии" и не привлечь к ответственности их всех за войну, развязанную президентом рф владимиром путиным.

Анналена Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для россиян на въезд в ЕС.

Напомним, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.