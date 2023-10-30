Правительство Франции планирует депортировать 39 российских граждан

18:37 30 октября Киев, Украина

После убийства профессора лицея во французском городе Аррас, правительство Франции выразило намерение депортировать 39 граждан россии.



Эту информацию сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, ссылаясь на BFMTV.



Около 60 россиян, которых подозревают в радикализации, в настоящее время находятся под административным арестом, и 39 из них должны быть депортированы с согласия российских властей.



После убийства профессора Доминика Бернара в Аррасе, совершенного радикальной группировкой S российского происхождения, французское правительство стремится продемонстрировать решимость в борьбе с экстремизмом.



Исполнительная власть планирует как можно скорее изгнать лиц, включенных в "дело S" и обязанных покинуть территорию Франции. Она также просит префектов обратить особое внимание на "граждан Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет".

"Нападавший в Аррасе, 20-летний Мохаммед Могоучков, соответствует этой категории: он родился в Ингушетии, автономной российской республике, находился под наблюдением и находился в деле с начала октября", - сообщает издание.