Правительство Дании ввело COVID-паспорта

19:45 06 Апрель Киев, Украина

Власти Дании с сегодняшнего дня вводят COVID-паспорта , что позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Об этом сообщает государственный портал здравоохранения во вторник, 6 апреля.



Получить документ смогут вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус. При этом тест действителен только в течение трех дней.



Власти надеются, что введение документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.



Теперь COVID-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.



Уже с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. С 21 мая ковид-паспорт позволит посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.



В то же время требование COVID-паспортов не распространяется на: