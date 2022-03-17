Правительство Чехии вводит частичный локдаун

15:31 21 октября Киев, Украина





Как сообщает Novinky, магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты с 6:00 22 октября.



Магазины с основным ассортиментом останутся открытыми. В торговых центрах останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и другие учреждения, которые правительство укажет в своем постановлении.



Оптовые магазины также останутся открытыми.



Работодателям рекомендовали организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами.



Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким. По причине роста распространения коронавируса , правительство Чехии вынуждено объявить о введении в стране частичного локдауна Как сообщает Novinky, магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты с 6:00 22 октября.Магазины с основным ассортиментом останутся открытыми. В торговых центрах останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и другие учреждения, которые правительство укажет в своем постановлении.Оптовые магазины также останутся открытыми.Работодателям рекомендовали организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами.Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким.

«Мы решили принять меры, за что я приношу свои извинения всем. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда наблюдается резкий рост, а меры, которые мы принимали в последние недели, не работают», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, если правительство не пойдет на эти меры, система здравоохранения рухнет примерно 7−11 ноября.

«Меры действительно необходимы. Треть всех проведенных нами тестов — положительные», — пояснил министр здравоохранения Роман Примула.

В Чехии правительство вернуло обязательный масочный режим на улицах после того, как в стране зафиксировали суточный рекорд заболеваемости коронавирусом.



С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом.



С 12 октября в стране решили ужесточить карантин.