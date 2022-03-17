Правительство Чехии вводит частичный локдаун

По причине роста распространения коронавируса, правительство Чехии вынуждено объявить о введении в стране частичного локдауна.
Как сообщает Novinky, магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты с 6:00 22 октября.
Магазины с основным ассортиментом останутся открытыми. В торговых центрах останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и другие учреждения, которые правительство укажет в своем постановлении.
Оптовые магазины также останутся открытыми.
Работодателям рекомендовали организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами.
Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким.
Как сообщает Novinky, магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты с 6:00 22 октября.
Магазины с основным ассортиментом останутся открытыми. В торговых центрах останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и другие учреждения, которые правительство укажет в своем постановлении.
Оптовые магазины также останутся открытыми.
Работодателям рекомендовали организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами.
Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким.
По его словам, если правительство не пойдет на эти меры, система здравоохранения рухнет примерно 7−11 ноября.
В Чехии правительство вернуло обязательный масочный режим на улицах после того, как в стране зафиксировали суточный рекорд заболеваемости коронавирусом.
С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом.
С 12 октября в стране решили ужесточить карантин.
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