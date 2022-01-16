Правительства Нидерландов и Дании поддержали бойкот Олимпиады в Пекине

14:12 15 Январь Киев, Украина

В феврале этого года в столице Китая состоится очередная зимняя Олимпиада. Но, как стало известно, многие страны приняли решение бойкотировать эти игры, отказавшись присутствовать на них.

Основной причиной бойкота стало нарушение прав человека в этой стране поэтому акция носит политический характер. Ранее о бойкоте заявили такие государства, как США, Япония, Великобритания, и Канада. Ни их политические деятели, ни гости этих стран не желают почтить своим присутствием страну-организатора игр.

Накануне стало известно, что к политическому бойкоту присоединились также Дания и Нидерланды.

Правительственные организации этих стран отказались от поездки в Китай для присутствия на Олимпийских Играх.

Как и следовало ожидать, в Пекине на открытии Олимпиады будет присутствовать большой друг Китая - президент РФ Владимир Путин. У него нет никаких разногласий с властью страны в вопросах прав граждан. Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.