Позиция по России и Китаю - испытание для нового правительства Германии

12:20 06 Январь Киев, Украина





Среди них - наращивание военной мощи Москвы возле Украины и дипломатические последствия приговора суда, согласно которому российское правительство стояло за убийством чеченского диссидента в Берлине в 2019 году.

Давление Китая на другого члена Европейского союза также побудило Германию встать на сторону одного из ее крупнейших торговых партнеров.



Эти вопросы вышли на первый план



Напомним,во время прошлогодних выборов на смену давнему лидеру Германии Ангеле Меркель Бербок проводила кампанию по программе внешней политики, которая отстаивала более жесткую линию в отношении Москвы и Пекина по вопросам безопасности и прав человека. Ее соперник



Партия Бербок - Зеленые, скептически относится к «Северному потоку-2». Позиция зеленых частично обусловлена экологической озабоченностью по поводу продолжающейся зависимости от ископаемого топлива. Но из всех основных немецких сторон она также наиболее близка к позиции США, которые предупредили, что трубопровод рискует усилить зависимость Европы от российского газа. С момента вступления в должность в прошлом месяце Германия столкнулась с рядом проблем в отношениях с Россией и Китаем, которые проверяют внешнеполитический характер нового правительства.Среди них - наращивание военной мощи Москвы возле Украины и дипломатические последствия приговора суда, согласно которому российское правительство стояло за убийством чеченского диссидента в Берлине в 2019 году.Давление Китая на другого члена Европейского союза также побудило Германию встать на сторону одного из ее крупнейших торговых партнеров.Эти вопросы вышли на первый план во время визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Вашингтон, цель которого заключалась в том, чтобы подчеркнуть общую позицию ее правительства и Соединенных Штатов по России.Напомним,во время прошлогодних выборов на смену давнему лидеру Германии Ангеле Меркель Бербок проводила кампанию по программе внешней политики, которая отстаивала более жесткую линию в отношении Москвы и Пекина по вопросам безопасности и прав человека. Ее соперник Олаф Шольц , который стал канцлером Германии после того, как его Социал-демократическая партия выиграла голосование, занял заметно более мягкую позицию в отношении России.Партия Бербок - Зеленые, скептически относится к «Северному потоку-2». Позиция зеленых частично обусловлена экологической озабоченностью по поводу продолжающейся зависимости от ископаемого топлива. Но из всех основных немецких сторон она также наиболее близка к позиции США, которые предупредили, что трубопровод рискует усилить зависимость Европы от российского газа.



Однако этот скептицизм не разделяет Шольц, чьи левоцентристские социал-демократы решительно лоббировали строительство трубопровода. Поскольку социал-демократы - самая большая партия в коалиционном правительстве, маловероятно, что Берлин заблокирует поток газа по трубопроводу.

Бербок, которая никогда не занимала правительственные посты до того, как стала главным дипломатом Германии, во время избирательной кампании пообещал проводить внешнюю политику, руководствуясь интересами и ценностями Германии. Это, а также ее обещание руководствоваться демократическими ценностями председательства Германии в Группе семи ведущих экономик в этом году ставят Бербок в затруднительное положение в отношении Китая.



5 января ее высказывания во время пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепили эти политические взгляды и, вероятно, вызвали удивление у немецких бизнесменов, которые полагаются на экспорт в Китай.

На вопрос, поддерживает ли Берлин критику со стороны США в отношении прав человека в Китае, Бербок сказала, что Германия поддерживает предложения о том, что «товары, полученные в результате принудительного труда в результате серьезных нарушений прав человека, не могут попасть на европейский рынок».



«То же самое верно и в отношении солидарности с Литвой», - сказала она, имея в виду размолвку между маленькой страной ЕС и Пекином. Решение Литвы разрешить Тайваню открыть офис в стране привело Китай в ярость, который считает остров частью своей территории.



Соединенные Штаты давно выступают за более жесткую позицию в отношении своего конкурента Китая, но за 16 лет пребывания Меркель у власти Германия часто пыталась сбалансировать свои корпоративные интересы с проблемами прав человека.