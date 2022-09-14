Пожизненное без права на апелляцию: в рф предложили ужесточить наказание за госизмену и шпионаж

10:28 14 сентября Киев, Украина

В россии могут ужесточить наказание за государственную измену и шпионаж до пожизненного срока без права на апелляцию и с лишением гражданства.

Депутат госдумы от ЛДПР, первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой, который вынес предложение, считает это «как никогда актуальным».

«В геометрической прогрессии растет количество тех, кто преступил морально-нравственную черту по отношению к своей Родине, народу. Но одно дело, если либеральный оркестр играет по заказам иностранных спонсоров и их симфонии уже не трогают русского человека. И другое дело, когда любая провокация может обернуться гибелью как военного, так и гражданского населения», - писал в своем Telegram-канале депутат.

По его мнению, «достаточно мы дали волю расплодиться махровым предателям, именуемым себя либеральной оппозицией», а сейчас, в условиях "спецоперации", самое время защитить страну от «иностранных агентов», действующих в интересах «английских спецслужб».



При этом пожизненным сроком ограничиваться, с точки зрения Лугового, не стоит - надо сразу лишать гражданства и права на подачу апелляции. Действующая конституция рф, однако, это запрещает. Депутат отмечает, что проект могут внести в госдуму уже в осеннюю сессию.



Луговой - депутат, которого ЕСПЧ и британские власти считают причастным к убийству бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко. Один из последних законопроектов, который вносил в госдуму Луговой, затрагивал тему «иноагентов» и предусматривал запрет на преподавание для тех, кого российские власти таким «иноагентом» считают. Закон был принят в июле.