Пожизненное без права на апелляцию: в рф предложили ужесточить наказание за госизмену и шпионаж

В россии могут ужесточить наказание за государственную измену и шпионаж до пожизненного срока без права на апелляцию и с лишением гражданства.
Депутат госдумы от ЛДПР, первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой, который вынес предложение, считает это «как никогда актуальным».
По его мнению, «достаточно мы дали волю расплодиться махровым предателям, именуемым себя либеральной оппозицией», а сейчас, в условиях "спецоперации", самое время защитить страну от «иностранных агентов», действующих в интересах «английских спецслужб».
При этом пожизненным сроком ограничиваться, с точки зрения Лугового, не стоит - надо сразу лишать гражданства и права на подачу апелляции. Действующая конституция рф, однако, это запрещает. Депутат отмечает, что проект могут внести в госдуму уже в осеннюю сессию.
Луговой - депутат, которого ЕСПЧ и британские власти считают причастным к убийству бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко. Один из последних законопроектов, который вносил в госдуму Луговой, затрагивал тему «иноагентов» и предусматривал запрет на преподавание для тех, кого российские власти таким «иноагентом» считают. Закон был принят в июле.
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