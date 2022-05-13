Пожары в Греции уничтожили 2500-летнее дерево

17:42 10 августа Киев, Украина

Бушующие в Греции пожары затронули и остров Эвбея, где росло 2500-летнее оливковое дерево, огонь оставил от памятника природы лишь тлеющие огарки.

Об этом сообщает Protothema.

Оливковое дерево Нимфа росло в оливковой роще в городе Ровия. Оно плодоносило до последнего и было настолько большим, что вдоль его ствола могли сидеть порядка десяти человек. Но теперь от него остались только тлеющие огарки.

Издавна его прозвали Нимфой. Древнегреческий географ и философ Страбон упоминал его в своих работах живший еще в I веке до н.э.