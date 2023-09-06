Пожары на Гавайях: число жертв возросло до 101 человека

13:49 16 августа Киев, Украина

Число жертв за неделю лесных пожаров на гавайском острове Мауи возросло до 101. Количество пропавших без вести пока не установлено из-за перебоев со связью.

Количество жертв может увеличиться, ведь обследовать удалось лишь треть района, пострадавшего от стихии.

Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин, передает CNN.

По словам Грина, количество погибших все еще может значительно возрасти, поскольку еще так много нужно искать. На 15 августа представители

власти обследовали около трети района поиска.

Отмечается, что до сих пор из более чем сотни погибших узнать удалось только четырех. На остров был доставлен портативный морг, с помощью которого можно будет идентифицировать останки.



По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, лесные пожары на острове Мауи являются самыми большими по количеству жертв в США более 100 лет.