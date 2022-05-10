Пожар возле греческой столицы вышел из-под контроля

12:26 06 августа Киев, Украина

В Греции продолжает бороться с волной разрушительных лесных пожаров , вызванных продолжительной жарой, но победить стихию пока не удается.

Жителей 2 греческих городков Вотонас и Марафон, расположенных к северу от Афин, просят отправиться к побережью. Эвакуация началась в 5:00 6 августа из-за того, что лесные пожары вышли из-под контроля.

Об этом сообщает Ekathimerini.



Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях. Пожарная служба также готовится к сильным ветрам, прогнозируемым в Аттике и остальной Греции.



Данные по состоянию на утро пятницу показывают, что десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была стерта территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.



Однако погибших не было, и было госпитализировано всего несколько десятков человек, в основном пожарных, получивших легкие ожоги, а также жителей, пострадавших от отравления дымом.



Ранее на этой неделе были эвакуированы тысячи в северных пригородах Афин.