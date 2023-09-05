Пожар в порту Новороссийска: огонь охватил 1,3 тыс. кв. м грузового терминала

Крупный пожар охватил грузовой терминал в порту Новороссийска, возгорание распространилось на площади в 1,3 тыс. квадратных метров.
Пожар начался в среду, 18 августа, около 10:00 утра по местному времени.
Огонь быстро распространился на деревянные поддоны, которые хранились на терминале.
На месте работают экстренные службы, включая пожарные, спасатели и милицию.
Пожар начался в среду, 18 августа, около 10:00 утра по местному времени.
Огонь быстро распространился на деревянные поддоны, которые хранились на терминале.
На месте работают экстренные службы, включая пожарные, спасатели и милицию.
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