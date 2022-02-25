Пожар в Китае: 13 погибших

10:51 02 Октябрь Киев, Украина

 
В туристической зоне Тайтайшань на севере Китая произошел пожар, в результате которого 13 человек погибли, и 15 пострадали. Об этом сообщает госагентство Синьхуа.

Пожар произошел днем в туристической зоне в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры. 15 пострадавших госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.

Причины пожара пока неизвестны, начато расследование.

Тайтайшань – это большой парк с несколькими музеями, аттракционами и другими достопримечательностями.