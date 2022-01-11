Пожар в хостеле в центре Риги: погибли восемь человек

11:46 28 Апрель Киев, Украина

В одном из хостелов Риги произошел пожар, в котором погибли 8 человек, 9 пострадали, всего эвакуировано 20 человек.

Об этом сообщают местные СМИ.



Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщила, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 5 утра.



Сообщается, что горел коридор, жилые помещения, а также крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 метров квадратных.



На месте работают более 50 пожарных. В здании установлены металлические двери с кодовым замком, что осложнило работу пожарных.



На месте пожара найдены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек. В больницу в состоянии средней тяжести доставлены шесть человек.



