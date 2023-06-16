Появились подробности о подземном бункере путина

Рано или поздно, все глубоко спрятанные секреты выходят на поверхность. То же самое произошло с таинственным бункером, где прячется "кремлевский дед". В СМИ появились данные и чертежи "южного укрытия" руководителя рф.

Подземный бункер российского президента владимира путина во дворце под Геленджиком имеет глубину около 50 метров. Об этом свидетельствуют материалы американского портала Business Insider, по которым BILD составил 3D-модель бункера.

Так, Business Insider на днях показал чертеж бункера путина в Геленджике российской проектной компании.

Отмечается, что бункер состоит из тоннелей шириной в шесть метров с несколькими выходами. Там есть лифт, уходящий под землю на 50 метров, а также водопровод, системы вентиляции, пожаротушения и канализации.

Общая жилая площадь составляет 650 кв. м. Этого достаточно, чтобы провести там от нескольких дней до нескольких недель. Чертежи бункера датируются началом 2010-х годов. Толщина его бетонных стен достигает 38 см, что свидетельствует о том, что путин уже тогда вынашивал планы войны и "готовился к худшему сценарию".

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил болезнь и двойников путина.