Появились доказательства контактов Байдена с украинской Burisma

Скандал, связанный с Байденом и украинской Burisma, набирает новые обороты, Американская газета New York Post опубликовала новые доказательства не в пользу Байдена.
Издание показало электронную переписку сотрудника украинской газодобывающей компании Burisma Вадима Пожарского Хантеру Байдену, сыну кандидата в президенты США Джо Байдена.
В письме, датированным 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Байдена-младшего за то, что тот организовал для него встречу со своим отцом, занимавшим в то время пост вице-президента США.
В письме, датированным 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Байдена-младшего за то, что тот организовал для него встречу со своим отцом, занимавшим в то время пост вице-президента США.
В другом электронном письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании.
NYP сообщает, что переписка сына Байдена с сотрудником Burisma была обнаружена в ноутбуке, который был доставлен в ремонтную мастерскую в штате Делавэр весной 2019 года. В расследовании сообщается также, что в компьютере было обнаружено много компрометирующих файлов на сына Джо Байдена, включая видео сексуального характера.
Напомним, в период, указанный в переписке, Хантер Байден официально работал советником главы украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского, получая за это порядка $50 тысяч в месяц.
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