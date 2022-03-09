19:25 15 Октябрь Киев, Украина

Скандал, связанный с Байденом и украинской Burisma , набирает новые обороты, Американская газета New York Post опубликовала новые доказательства не в пользу Байдена.

Издание показало электронную переписку сотрудника украинской газодобывающей компании Burisma Вадима Пожарского Хантеру Байдену, сыну кандидата в президенты США Джо Байдена.



В письме, датированным 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Байдена-младшего за то, что тот организовал для него встречу со своим отцом, занимавшим в то время пост вице-президента США.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это было честью и удовольствием для меня", – написал Пожарский.

В другом электронном письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании.



NYP сообщает, что переписка сына Байдена с сотрудником Burisma была обнаружена в ноутбуке, который был доставлен в ремонтную мастерскую в штате Делавэр весной 2019 года. В расследовании сообщается также, что в компьютере было обнаружено много компрометирующих файлов на сына Джо Байдена, включая видео сексуального характера.



Напомним, в период, указанный в переписке, Хантер Байден официально работал советником главы украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского, получая за это порядка $50 тысяч в месяц.