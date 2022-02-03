Повышенная готовность: НАТО отправляет войска и боевые самолеты на восток для противодействия российской угрозе

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На прошлой неделе в Литве приземлились четыре датских истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтийском море. После насильственной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО разместила от 4000 до 5000 военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, что альянс называет «расширенным передовым присутствием».



/>Войска США

Соединенные Штаты поставили в резерв 8500 военнослужащих. Государства-члены НАТО направляют тысячи военнослужащих, военных самолетов и кораблей к союзникам в Восточной Европе, поскольку напряженность в отношениях с Россией обостряется из-за размещения Москвой более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной. Запад опасается неминуемого российского вторжения, которое Кремль отрицает.На прошлой неделе в Литве приземлились четыре датских истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтийском море. После насильственной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО разместила от 4000 до 5000 военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, что альянс называет «расширенным передовым присутствием».СШАСоединенные Штаты поставили в резерв 8500 военнослужащих.

"В ближайшее время я направлю войска США в Восточную Европу и страны НАТО", — заявил журналистам президент США Джо Байден.

У США уже есть десятки тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, в основном в Германии и Великобритании. По одному сценарию часть этого персонала может постепенно перейти к восточным союзникам по НАТО.



Союзники по НАТО

Франция объявила о планах переброски сотен военнослужащих в Румынию.

"Как напомнил на прошлой неделе президент Макрон, мы внесли значительный вклад в обеспечение безопасности наших европейских партнеров в миссиях НАТО в странах Балтии и будем продолжать делать это", — заявила министр обороны Франции Флоренс Парли во время визита в Бухарест 27 января.

Испания, Нидерланды и Германия также рассматривают возможность отправки войск, самолетов и военных кораблей восточноевропейским союзникам.



Противотанковое оружие

Великобритания поставила Украине около 2000 единиц противотанкового оружия и, как ожидается, на этой неделе предложит дальнейшее развертывание союзникам по НАТО, потенциально удвоив свои нынешние обязательства, насчитывающие около 1150 военнослужащих. Премьер-министр Борис Джонсон должен посетить Украину на этой неделе и провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что развертывание предназначено для того, чтобы послать сигнал Москве.

"Я думаю, что важно, когда дело доходит до военного развертывания, чтобы мы дали понять президенту Путину, что именно то, чего он боится, а именно приближение НАТО к России, будет следствием стратегической ошибки вторжения в суверенную страну, такую как Украина", сообщил Уоллес журналистам в понедельник после переговоров со своим венгерским коллегой в Будапеште.

Сдерживание

Однако НАТО не планирует размещать боевые подразделения в Украине, отмечает аналитик по вопросам безопасности Джули Норман из Университетского колледжа Лондона.

"Те войска НАТО, которые находятся в этих приграничных государствах, на самом деле находятся там больше для обеспечения готовности, а также для обороны и сдерживания, а не для ожидания прямого конфликта или прямого боя".

Норман говорит, что развертывание НАТО может быть быстро усилено.

"Если действительно возникнет конфликт... эти приграничные государства будут усилены сильнее, чем они есть сейчас. В большинстве этих государств уже есть войска НАТО, но для начала это удвоит их численность", — сказал Норман.

НАТО заявляет, что отвечает на российскую агрессию. Москва назвала реакцию Запада «истерией» и отрицает, что у нее есть какие-либо планы вторжения в Украину, вместо этого заявляя, что расширение НАТО на страны бывшего советского блока представляет угрозу безопасности.



Беларусь угроза

Россия имеет около 100 000 военнослужащих, дислоцированных недалеко от границы с Украиной. Еще тысячи прибыли в Беларусь на совместные военные учения на этой неделе.



Эвелин Н. Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, говорит, что западным союзникам пришлось отреагировать.

"Североатлантический альянс был вынужден отреагировать на новую угрозу, исходящую от России, путем ввода дополнительных сил в Беларусь, которая, конечно же, имеет общую границу с Польшей, Латвией и Литвой, которые являются союзниками НАТО", — заявил Фаркас на недавней панельной дискуссии, организованной базирующейся в Лондоне Чатем Хаус.

По словам Нормана, развертывание сил НАТО в Восточной Европе может усилить напряженность в отношениях с российским президентом.