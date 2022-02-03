Повышенная готовность: НАТО отправляет войска и боевые самолеты на восток для противодействия российской угрозе

Государства-члены НАТО направляют тысячи военнослужащих, военных самолетов и кораблей к союзникам в Восточной Европе, поскольку напряженность в отношениях с Россией обостряется из-за размещения Москвой более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной. Запад опасается неминуемого российского вторжения, которое Кремль отрицает.
На прошлой неделе в Литве приземлились четыре датских истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтийском море. После насильственной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО разместила от 4000 до 5000 военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, что альянс называет «расширенным передовым присутствием».
/>Войска США
Соединенные Штаты поставили в резерв 8500 военнослужащих.
На прошлой неделе в Литве приземлились четыре датских истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтийском море. После насильственной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО разместила от 4000 до 5000 военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, что альянс называет «расширенным передовым присутствием».
/>Войска США
Соединенные Штаты поставили в резерв 8500 военнослужащих.
У США уже есть десятки тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, в основном в Германии и Великобритании. По одному сценарию часть этого персонала может постепенно перейти к восточным союзникам по НАТО.
Союзники по НАТО
Франция объявила о планах переброски сотен военнослужащих в Румынию.
Союзники по НАТО
Франция объявила о планах переброски сотен военнослужащих в Румынию.
Испания, Нидерланды и Германия также рассматривают возможность отправки войск, самолетов и военных кораблей восточноевропейским союзникам.
Противотанковое оружие
Великобритания поставила Украине около 2000 единиц противотанкового оружия и, как ожидается, на этой неделе предложит дальнейшее развертывание союзникам по НАТО, потенциально удвоив свои нынешние обязательства, насчитывающие около 1150 военнослужащих. Премьер-министр Борис Джонсон должен посетить Украину на этой неделе и провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что развертывание предназначено для того, чтобы послать сигнал Москве.
Противотанковое оружие
Великобритания поставила Украине около 2000 единиц противотанкового оружия и, как ожидается, на этой неделе предложит дальнейшее развертывание союзникам по НАТО, потенциально удвоив свои нынешние обязательства, насчитывающие около 1150 военнослужащих. Премьер-министр Борис Джонсон должен посетить Украину на этой неделе и провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что развертывание предназначено для того, чтобы послать сигнал Москве.
Сдерживание
Однако НАТО не планирует размещать боевые подразделения в Украине, отмечает аналитик по вопросам безопасности Джули Норман из Университетского колледжа Лондона.
Однако НАТО не планирует размещать боевые подразделения в Украине, отмечает аналитик по вопросам безопасности Джули Норман из Университетского колледжа Лондона.
Норман говорит, что развертывание НАТО может быть быстро усилено.
НАТО заявляет, что отвечает на российскую агрессию. Москва назвала реакцию Запада «истерией» и отрицает, что у нее есть какие-либо планы вторжения в Украину, вместо этого заявляя, что расширение НАТО на страны бывшего советского блока представляет угрозу безопасности.
Беларусь угроза
Россия имеет около 100 000 военнослужащих, дислоцированных недалеко от границы с Украиной. Еще тысячи прибыли в Беларусь на совместные военные учения на этой неделе.
Эвелин Н. Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, говорит, что западным союзникам пришлось отреагировать.
Беларусь угроза
Россия имеет около 100 000 военнослужащих, дислоцированных недалеко от границы с Украиной. Еще тысячи прибыли в Беларусь на совместные военные учения на этой неделе.
Эвелин Н. Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, говорит, что западным союзникам пришлось отреагировать.
По словам Нормана, развертывание сил НАТО в Восточной Европе может усилить напряженность в отношениях с российским президентом.
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