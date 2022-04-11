«Повар Путина» подал иск к Шендеровичу и ЗАО «Эхо Москвы»

13:23 13 июля Киев, Украина

Миллиардер и близкий приятель российского президента Евгений Пригожин подал в Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск к Евгению Белоганову, Виктору Шендеровичу, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому и ЗАО «Эхо Москвы» о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Кепка Пригожина».



«Поводом для обращения в суд послужили не соответствующие действительности, порочащие заявления Виктора Шендеровича в отношении Евгения Викторовича, распространенные в сети и в прямом радиоэфире СМИ «Эхо Москвы»», — сказано в сообщении.



Согласно иску, Шендерович в эфире «Эха Москвы» назвал Пригожина «убийцей» и «уголовником». «Истец требует удалить указанные сведения из публичного доступа, опровергнуть их, а также взыскать компенсацию причиненного морального вреда в сумме 5 млн рублей с автора сведений – Виктора Шендеровича, а также 5 млн рублей с учредителя СМИ – ЗАО «Эхо Москвы»», — сказано в иске.



По мнению Пригожина, ведущие «Эхо Москвы» должны были во время передачи «комментировать фразы» Шендеровича, а также предупреждать его о «недопустимости подобных голословных фраз». Кроме того, радиостанция, по мнению истца, должна была отредактировать информацию о Пригожине перед публикацией эфира.