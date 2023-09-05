Потепление в Антарктиде унесло жизни тысяч птенцов императорских пингвинов

Вследствие исключительно низкого уровня морского льда в Антарктиде, вызванного аномальным потеплением, погибло тысячи птенцов императорских пингвинов.
По данным, опубликованным в издании The Guardian, научные исследования, проведенные в конце 2022 года, подтвердили, что изменения климата привели к "катастрофическому нарушению процессов размножения этой птицы". Отчет был опубликован в журнале Communications Earth & Environment.
Ученые проанализировали информацию, полученную со спутниковых снимков, полученных в период с октября по декабрь 2022 года в районе залива Верди, острова Смайли, побережья Брайанта и мыса Пфрогнер.
По их данным, было выявлено, что в указанный период количество антарктического морского льда на материке достигло рекордно низкого уровня.
Как указывают ученые, судьба популяции императорских пингвинов тесно связана с состоянием морского льда, который ежегодно подвергается сокращению, причиной этого является, в том числе, глобальное потепление океанов. Распространение морского льда уже сократилось на протяжении около 1,5 тысяч километров.
С начала 2018 года из-за этой проблемы сталкиваются с риском утратить до 30% известных 62 колоний императорских пингвинов, населяющих территорию Антарктиды.
По данным, опубликованным в издании The Guardian, научные исследования, проведенные в конце 2022 года, подтвердили, что изменения климата привели к "катастрофическому нарушению процессов размножения этой птицы". Отчет был опубликован в журнале Communications Earth & Environment.
Ученые проанализировали информацию, полученную со спутниковых снимков, полученных в период с октября по декабрь 2022 года в районе залива Верди, острова Смайли, побережья Брайанта и мыса Пфрогнер.
По их данным, было выявлено, что в указанный период количество антарктического морского льда на материке достигло рекордно низкого уровня.
Как указывают ученые, судьба популяции императорских пингвинов тесно связана с состоянием морского льда, который ежегодно подвергается сокращению, причиной этого является, в том числе, глобальное потепление океанов. Распространение морского льда уже сократилось на протяжении около 1,5 тысяч километров.
С начала 2018 года из-за этой проблемы сталкиваются с риском утратить до 30% известных 62 колоний императорских пингвинов, населяющих территорию Антарктиды.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии