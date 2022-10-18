Поставки Ираном беспилотников рф нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН - Госдеп

11:04 18 октября Киев, Украина

Госдепартамент США согласен с тем, что поставки Ираном БПЛА россии нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Об этом заявил на брифинге замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Reuters.

"Наши французские и британские союзники публично заявили, что поставки Ираном россии этих БПЛА являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Мы с этим согласны", - сказал Пател.

Как отмечается, резолюция 2231 утвердила ядерное соглашение 2015 между Ираном и шестью государствами - Великобританией, Китаем, Францией, Германией, россией и США. Она ограничила деятельность Тегерана по обогащению урана, усложнив разработку ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.

"Мы считаем, что эти БПЛА, которые передаются из Ирана в россию и используются россией в Украине, относятся к оружию, на которое распространяется эмбарго в соответствии с резолюцией 2231", - сказал Пател.



Напомним, согласно резолюции, эмбарго на поставку обычных вооружений в Иран действовало до октября 2020 года. Несмотря на усилия США по продлению эмбарго, Совет Безопасности отклонил это предложение, открыв Ирану путь к возобновлению экспорта оружия. В 2018 году бывший президент Дональд Трамп вывел США из соглашения по иранской ядерной программе.



Однако западные дипломаты заявили, что резолюция по-прежнему включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии, действующие до октября 2023 г. и охватывающие экспорт и покупку передовых военных систем, в том числе и беспилотников.