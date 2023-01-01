Посольство Японии в Украине отреагировало на ранение японского журналиста

08:48 01 января Киев, Украина

Посольство Японии в Украине возмущено массированным ракетным ударом рф по Украине в канун Нового года, в результате чего ранен японский журналист. Об этом в субботу, 31 декабря, дипломатическое ведомство заявило в Twitter.

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности японского журналиста", - сказано в сообщении.

Напомним, что россияне 31 декабря, обстреляли Украину ракетами. В частности, враг ударил и по Киеву. При этом, как уточнил мэр города, в столице погиб пожилой мужчина, а количество раненых возросло до 22, также был ранен журналист из Японии.

В результате массированной ракетной атаки на Киев поврежден Дворец Украины, сообщили в Офисе президента.