Посольство Узбекистана в Киеве направило ноту в МИД Украины

Как сообщили в пресс-службе посольства Узбекистана, в целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации узбекские дипломаты направили официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, 10 сентября в сети распространилось видео, на котором можно увидеть узбекистанцев, которых взяли в плен в Украине. 22-летний студент из Самарканда, который учился в Москве, заявил, что решил пойти в ЧВК ради заработка. Другой сообщил, что без документов работал на стройке в Москве и его отправили в Украину. Ранее власти и МИД Узбекистана неоднократно предупреждали граждан страны о последствиях наёмничества.
Ранее украинский военный корреспондент Юрий Бутусов опубликовал в сети видео с допросом российских пленных, попавших в засаду под Балаклеей.
Как сообщает украинское издание Focus, украинские разведчики прорвались глубоко в тыл российских войск под Балаклеей Харьковской области и успешно провели засаду.
По информации Юрия Бутусова, разведывательная группа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ под руководством командира с позывным «Барс» напала из засады на российскую колонну. Украинским воинам удалось уничтожить часть вражеской техники, а еще часть – захватить вместе с экипажами.
Разведчики провели допрос пленных и записали его на камеру.
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