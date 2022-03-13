Посольство Украины в Москве прекратило работу
12:46 13 марта Киев, Украина
Посольство Украины в Москве сообщило о прекращении работы во всех консульских учреждениях Украины на территории РФ.
"В связи с вооруженной агрессией и массированным вторжением вооруженных сил РФ в Украину 24 февраля 2022 года были разорваны дипломатические отношения между Украиной и Российской Федерацией. Посольство Украины в Москве и консульские учреждения Украины на территории РФ были вынуждены прекратить исполнение своих функций, "- говорится в сообщении.
В МИД Украины призвали украинцев, находящихся в России, немедленно покинуть территорию страны. Гражданам Украины рекомендовали воздержаться от поездок в РФ.
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