Посольство Украины в Москве прекратило работу

"В связи с вооруженной агрессией и массированным вторжением вооруженных сил РФ в Украину 24 февраля 2022 года были разорваны дипломатические отношения между Украиной и Российской Федерацией. Посольство Украины в Москве и консульские учреждения Украины на территории РФ были вынуждены прекратить исполнение своих функций, "- говорится в сообщении.